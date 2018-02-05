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Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Devretme geleneğine Sayısal Loto'da uydu! İşte 1108. hafta Sayısal Loto sonucu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 08:25 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto 1108. hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında yapılan 3 Şubat Sayısal Loto çekilişine noter de hazır bulundu. Heyecanla izlenen Sayısal Loto çekilişinde haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Bu hafta Şans Topu ve Süper Loto'dan sonra Sayısal Loto'da devrederek geleneği sürdürdü. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair sayısal detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Devretme geleneğine Sayısal Loto'da uydu! İşte 1108. hafta Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları, 3 Şubat Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı. Geçtiğimiz hafta içinde Şans Topu ve Süper Loto'da büyük ikramiyenin devretmesi geleneği, Sayısal Loto ile devam etti. 1108. hafta Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre devreden ikramiye miktarı yaklaşık olarak 1.9 milyon lira. İşte 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair detaylar...

3 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1108. haftanın kazandıran numaraları; 8, 14, 31, 34, 38, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.

sayisal-loto-sonucu

ON NUMARA DA DEVREDECEK Mİ?

Sayısal Loto çekilişinde sonra sırada bu akşam yapılacak On Numara çekilişi var. Neredeyse bir senedir, yani 49 haftadır devretmeyen On Numara, bu akşam yine kazandıracak mı? Yoksa Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto gibi bu hafta On Numara da devredecek mi? On Numara çekilişi, bu akşam, Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te başlayacak canlı yayınla yapılacak.

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1107. haftanın numaraları: 04, 14, 16, 40, 44, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 4 milyon 43 bin 548 lira 95 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 164 bin 463 kişi 11 lira 55'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 7 milyon 512 bin 60 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 224 bin 773 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 243 bin 195 lira 60 kuruş aktarılacak.

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