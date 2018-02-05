Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Devretme geleneğine Sayısal Loto'da uydu! İşte 1108. hafta Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları, 3 Şubat Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı. Geçtiğimiz hafta içinde Şans Topu ve Süper Loto'da büyük ikramiyenin devretmesi geleneği, Sayısal Loto ile devam etti. 1108. hafta Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre devreden ikramiye miktarı yaklaşık olarak 1.9 milyon lira. İşte 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair detaylar...

3 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1108. haftanın kazandıran numaraları; 8, 14, 31, 34, 38, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.