Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Devretme geleneğine Sayısal Loto'da uydu! İşte 1108. hafta Sayısal Loto sonucu

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.

ON NUMARA DA DEVREDECEK Mİ?

Sayısal Loto çekilişinde sonra sırada bu akşam yapılacak On Numara çekilişi var. Neredeyse bir senedir, yani 49 haftadır devretmeyen On Numara, bu akşam yine kazandıracak mı? Yoksa Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto gibi bu hafta On Numara da devredecek mi? On Numara çekilişi, bu akşam, Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te başlayacak canlı yayınla yapılacak.

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1107. haftanın numaraları: 04, 14, 16, 40, 44, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 4 milyon 43 bin 548 lira 95 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 164 bin 463 kişi 11 lira 55'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 7 milyon 512 bin 60 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 224 bin 773 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 243 bin 195 lira 60 kuruş aktarılacak.