HABER

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Sayısal Loto 1108. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 07:34 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1108. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen altı bilen bir kişi, devirle 4 milyon lira olan büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Sayısal Loto 1108. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

Şubat ayının ilk Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 3 Şubat Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye yok. Geçen hafta İstanbul Kadıköy'den yatırılan bir kupon ile altı bilen bir kişi, 4 milyon liranın tek sahibi oldu. Sayısal Loto'da yaklaşık 1.7 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 3 Şubat Cumartesi günü 1108. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 3 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

3 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1108. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1108. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1107. haftanın numaraları: 04, 14, 16, 40, 44, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 4 milyon 43 bin 548 lira 95 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 164 bin 463 kişi 11 lira 55'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 7 milyon 512 bin 60 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 224 bin 773 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 243 bin 195 lira 60 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto sonuçları 1 Şubat: Süper Loto kaldığı yerden devam ediyor! İşte Süper Loto sonucu
Şans Topu sonuçları 31 Ocak: Şans Topu, Süper Loto'ya özendi! İşte 868. hafta Şans Topu sonucu
On Numara sonuçları 29 Ocak: 48 haftadır devretmeyen On Numara üç kişiyi daha sevindirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto milli piyango sayısal loto sonuçları Sayısal Loto Sonucu mpi sayısa loto çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma

İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.