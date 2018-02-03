Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat: Sayısal Loto 1108. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

Şubat ayının ilk Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 3 Şubat Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye yok. Geçen hafta İstanbul Kadıköy'den yatırılan bir kupon ile altı bilen bir kişi, 4 milyon liranın tek sahibi oldu. Sayısal Loto'da yaklaşık 1.7 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 3 Şubat Cumartesi günü 1108. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 3 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

3 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1108. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.