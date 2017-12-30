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Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 21:50 | Son Güncelleme 6 saat önce

2017 yılının son Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve 1.7 milyon TL'lik büyük ikramiye Bodrum'dan bir talihlinin 2018'e zengin olarak girmesini sağladı. Noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenen latı numara şunlar oldu: 03, 06, 19, 35, 38 ve 41. Bu numaralar ile 1103. hafta Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımları ortaya çıktı.

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

2018'e 1 gün kala, 2017'nin son Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin Ankara'daki çekiliş merkezinde noter huzurunda belirlendi. 2017'nin son Sayısal Loto talihlilerinin belirlenmesi için altı numara çekildi. Sonuçlara göre de bu numaralardan hepsini birden bilmeyi başaran bir talihli Muğla'dan çıktı. Söz konus talşhli 2018'e 1.7 milyon TL daha zengin girecek. Yani Yılbaşı hediyesini erken aldı. İşte 1103. hafta Sayısal Loto sonuçları, haftanın numaralar ve ikramiye dağılımı...

1103. haftanın numaraları: 03, 06, 19, 35, 38, 41

Milli Piyango İdaresi'nin paylaştığı rakamlara göre 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruşluk büyük ikramiyeyi tek başına kazanan talihli kuponunu Muğla'nın Bodrum İlçersindeki Gül Sans. adlı 48300074 numaralı bayiden yatırmış. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

30 Aralık Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 492 kişi, 74 lira 65'er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi 11 lira 30'ar kuruş kazandılar.

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