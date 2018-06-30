Sayısal Loto sonuçları 30 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1129. hafta sonuçları sorgula!

Haziran ayının son şans oyunu çekilişi olan Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. 30 Haziran Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, 1 kez devir eden Sayısal Loto çekilişinde 1 kişi altı bilmiş ve 3 milyon 345 bin lira kazanmıştı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 30 Haziran Cumartesi günü 1129. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 30 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 30 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1129. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1129. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1128'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 10, 19, 24 ve 42 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 345 bin 717 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Mersin'in Tarsus ilçesinde yatırdı. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 138 kişi 5 bin 817 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 239 kişi 73 lira 45'er kuruş, 3 bilen 153 bin 410 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 6 milyon 456 bin 503 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 995 bin 419 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 114 bin 978 lira 73 kuruş aktarılacak. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık