Sayısal Loto sonuçları 30 Kasım: Yılbaşı öncesi 1.7 milyon TL sahibini buldu!

MPİ'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto'nun 2017'deki son çekilişi 30 Kasım akşamı gerçekleştirildi. Tam da Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi öncesi yılın son Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ortaya çıktı. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları,

1103. haftanın numaraları: 03, 06, 19, 35, 38, 41

Milli Piyango İdaresi'nin paylaştığı rakamlara göre 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruşluk büyük ikramiyeyi tek başına kazanan talihli kuponunu Muğla'nın Bodrum İlçersindeki Gül Sans. adlı 48300074 numaralı bayiden yatırmış. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

30 Aralık Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 492 kişi, 74 lira 65'er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi 11 lira 30'ar kuruş kazandılar.