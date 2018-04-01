Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Mart ayının sonuna geldiğimiz dün akşam ayın son şans oyunu çekilişi yapıldı ve 1116. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişte 6 numara belirlendi. Ancak bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmayınca geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi gene devir yaşandı.

devir ile büyük ikramiye havuzunda 4 milyon TL birikti ki önümüzdeki hafta en az 7 milyon TL için çekiliş yapılması bekleniyor. İşte 31 Mart Sayısal Loto sonuçları...

1116. Haftanın numaraları: 08, 15, 20, 29, 39, 41

Milli Piyango İdaresinin yayımladığı sonuçlara göre 7 Nisan'da yapılacak önümüzdeki çekilişe 4 milyon 151 bin 636 lira 34 kuruş devretti. Diğer sonuçlara göre 5 bilen 188 lira 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 8 bin 929 kişi 75 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30'ar kuruş kazandılar.