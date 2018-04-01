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Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Mart ayının son gününe denk gelen 1116. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Ayın son Sayısal Loto çekilişinde 2. devir yaşandı ve büyük ikramiye umutları Nisan ayına kaldı. Yaılan çekilişte çıkan numaraların hepsini birden bilebilen olmayınca 2. devir yaşandı ve büyük ikramiye havuzu büyüdü. İşte 31 Mart Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Mart ayının sonuna geldiğimiz dün akşam ayın son şans oyunu çekilişi yapıldı ve 1116. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişte 6 numara belirlendi. Ancak bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmayınca geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi gene devir yaşandı.

  1. devir ile büyük ikramiye havuzunda 4 milyon TL birikti ki önümüzdeki hafta en az 7 milyon TL için çekiliş yapılması bekleniyor. İşte 31 Mart Sayısal Loto sonuçları...

1116. Haftanın numaraları: 08, 15, 20, 29, 39, 41

Milli Piyango İdaresinin yayımladığı sonuçlara göre 7 Nisan'da yapılacak önümüzdeki çekilişe 4 milyon 151 bin 636 lira 34 kuruş devretti. Diğer sonuçlara göre 5 bilen 188 lira 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 8 bin 929 kişi 75 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30'ar kuruş kazandılar.

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