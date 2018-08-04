Sayısal Loto sonuçları 4 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 12 milyon TL (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 4 Ağustos Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 10 milyon 743 bin TL. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmadı. Yeni düzenlemeye göre devir sınırı kaldırılan ve haftada iki kez çekilen Sayısal Loto, 7 . kez devretti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 4 Ağustos Cumartesi günü 1137. çekiliş, Sayısal Loto sonuçları için yapılacak, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 4 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 4 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1137. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1137. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI! Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir. GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1136. haftanın sayıları: 38 - 14 - 47 - 20 - 6 - 4 Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 10 milyon 743 bin 113 lira 17 kuruş ikramiye haftaya devretti.