Sayısal Loto sonuçları 4 Mart: Devre devam!

MPİ'nin düzenlediği çekiliş ile haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresinin her Cumartesi düzenlediği Sayısal Loto çekilişlerine pek çok katılımcı oluyor. Geçtiğimiz hafta devir yaşanması nedeniyle bu hafta Sayısal Loto'ya ilgi normalden daha fazlaydı ki bu da ikramiye havuzunun daha da artmasını sağladı.

Yaklaşık 4 milyon TL için yapılan çekiliş ile noterin gözetiminde 6 tane numara belirlendi. Bilindiği gibi büyük ikramiyenin kazanılabilmesi için bu 6 numaranın hepsinin birden bilinmesi gerekiyor. Bu hafta bunu başarabilen olmadı ve 4 milyona yakın bir meblağ olan büyük ikramiye sonraki haftaya devretti. İşte 4 Mart tarihli Sayısal Loto sonuçları...

1112. haftanın numaraları: 10, 21, 25, 38, 41 ve 46

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 824 bin 377 lira 41 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76'şar lira, 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş kamuya aktarılacak.