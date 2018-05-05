Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1121. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 5 Mayıs Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye 1 milyon 758 bin lira. Geçen hafta, altı bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 3.5 milyonu bulması bekleniyor. Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 5 Mayıs Cumartesi günü 1121. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 5 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

5 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1121. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.