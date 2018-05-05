HABER

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1121. hafta sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 08:33 | Son Güncelleme

5 Mayıs Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1121. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen olmadı ve 1 milyon 758 bin lira devretti. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde 3.5 milyonu bulacak ikramiye sahibini bulacak mı, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1121. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 5 Mayıs Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye 1 milyon 758 bin lira. Geçen hafta, altı bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 3.5 milyonu bulması bekleniyor. Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 5 Mayıs Cumartesi günü 1121. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 5 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

5 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1121. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1121. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1120. haftanın numaraları: 4, 5, 16, 36, 39, 42

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş haftaya devretti. Çekilişte toplam 2 milyon 868 bin 732 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 840 bin 571 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 220 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 120'nci hafta çekilişinde 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş, 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

sayisal-loto-sonuclari-28-nisan

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devirSayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir
30 Nisan On Numara sonuçları - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuç sorgulama30 Nisan On Numara sonuçları - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuç sorgulama
2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devrettiSüper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları 5 mayıs sayısal loto sonuçları milli piyango mpi

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

İlginizi Çekebilir

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

İstanbul depremi uzmanları böldü! Rapor ortaya çıktı

İstanbul depremi uzmanları böldü! Rapor ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.