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Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: Yılın ilk Sayısal Loto çekilişinden devir çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 09:42 | Son Güncelleme 7 saat önce

2018'in ilk haftasının sonuna geldik ve MPİ'nin düzenlediği şans oyunlarının hepsinde yılın ilk çekilişleri yapıldı. Dün yapılan Sayısal Loto çekilişi 2018'in ilki oldu ve devir ile sonuçlandı. İşte kimsenin altı bilemediği 4 Ocak tarihli Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: Yılın ilk Sayısal Loto çekilişinden devir çıktı!

2018'e girdiğimiz ilk hafta tüm Şans oyunlarında yılın ilk çekilişleri gerçekleştirildi. 6 Ocak akşamı belli olan 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları büyük ikramiye hayalini önümüzdeki çekilişe devretti. Bu hafta kimse altı bilemeyince sonraki Sayısal Loto çekilişine 1.8 milyon TL devretti. İşte haftanın SAyısal Loto sonuçları...

  1. haftanın numaraları: 03, 10, 30, 32, 39, 46

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.862.391,00 TL

5 bilen kişi sayısı : 139 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.641,50 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.297 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: : 81,25 TL

3 bilen kişi sayısı : 143.860 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı 11,55 TL

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