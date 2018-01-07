Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: Yılın ilk Sayısal Loto çekilişinden devir çıktı!

2018'e girdiğimiz ilk hafta tüm Şans oyunlarında yılın ilk çekilişleri gerçekleştirildi. 6 Ocak akşamı belli olan 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları büyük ikramiye hayalini önümüzdeki çekilişe devretti. Bu hafta kimse altı bilemeyince sonraki Sayısal Loto çekilişine 1.8 milyon TL devretti. İşte haftanın SAyısal Loto sonuçları...

haftanın numaraları: 03, 10, 30, 32, 39, 46

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.862.391,00 TL

5 bilen kişi sayısı : 139 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.641,50 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.297 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: : 81,25 TL

3 bilen kişi sayısı : 143.860 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı 11,55 TL