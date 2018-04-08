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Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve Sayısal Loto'da yine 6 bilen çıkmadı. Böylece devir sayısı 3 oldu. Devir sınırına ulaşılması nedeniyle önümüzdeki hafta Sayısal Loto sonuçları belli olduğunda yine 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtılacak.

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

7 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları şaşırttı! Son 2 haftaki devir sonrası katılım arttığından dolayı bu hafta büyük ikramiye kazanan biri çıkma olasılığı artmıştı ama yine 6 bilen çıkmadı. Böylece devir serisi 3'e ulaştı. Bu da devir sınırına gelindiği anlamına geliyor.

HAFTAYA OYNAMAK AVANTAJLI

Önümüzdeki hafta yapılacak Sayısal Loto çekilişinde 5 bilenler büyük bir ikramiye kazanabilirler. 14 Nisan'da yapılacak çekilişten gene 6 bilen çıkmazsa 3 devir kuralı gereği büyük ikramiye devretmeyecek ve biriken ikramiye tutarı 5 bilenler arasında dağıtılacak.

7 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Noter huzurunda 7 Nisan akşamı yapılan 1117. hafta çekilişinde aşağıdaki numaralar çıktı:

Haftanın numaraları: 01, 19, 28, 29, 39, 43

Çekilişte çıkan bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmadığı için devreden büyük ikramiye miktarı 6 milyon 397 bin 879 lira 67 kuruş oldu. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

5 bilen 155 kişi 6 bin 103 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 564 kişi 83 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 169 kişi ise 12 lira 50'şer kuruş kazandılar.

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