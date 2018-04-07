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Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

7 Nisan Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1117. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen altı bilen olmayınca 4 milyon lira ikramiye bu haftaya devir etti. Altı milyon liralık büyük ikramiye kimin olacak? Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları anlık olarak haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

Nisan ayının ilk Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 7 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 4 milyon 150 bin lira. Sayısal Loto'da yaklaşık 6 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 7 Nisan Cumartesi günü 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 7 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

7 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1117. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 116'ncı haftaki çekilişte kazandıran numaralar 8, 15, 20, 29, 39 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 151 bin 636 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70'er kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 471 bin 899 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 227 bin 65 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 244 bin 410 lira 88 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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