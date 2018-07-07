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Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

7 Temmuz Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1130. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen 1 kişi çıktı ve yaklaşık 1.7 milyon lira ikramiye kazandı. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 7 Temmuz Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde bir kişi altı bierek 1,7 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 7 Temmuz Cumartesi günü 1130. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 7 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

7 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1119. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1130. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi
kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama
büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye
tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)
çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere
devretmeye devam edecektir."

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1129. hafta kazandıran numaraları: 6, 7, 17, 18, 20, 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 1 milyon 714 bin 105 lira 15 kuruş kazandı. Çekilişin talihlisi, Sayısal Loto kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bayiden yatırdığı açıklandı.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira kırkar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi ise 11 lira beşer kuruş kazandılar.

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SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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