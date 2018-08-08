Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 15 milyona çıktı! (MPİ canlı çekiliş)

8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi bu akşam Ankara Balgat'ta yapılacak. 1138. kez düzenlenecek Sayısal Loto çekilişinde geçen haftadan devir eden ikramiye 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş. Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından hafta iki kere düzenlenmeye başlanmış ve devir sayısı kaldırılmıştı. Bu düzenleme sonrasında Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı ve geçen hafta 8. kez devretti. Bu akşam Sayısal Loto bir kez daha devredecek mi yoksa 15 milyona çıkacak ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Heyecanlandıran Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Sayısal Loto çekilişi öncesinde Şans Topu çekilişi olması nedeniyle biraz daha geç düzenleniyor. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

1138. Sayısal Loto çekilişi canlı yayını için tıklayınız (21.15) 8 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1138. hafta Sayısal Loto da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'a doğru açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1137'inci hafta çekilişte kazandıran numaralar 13,21,24,30,45 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1137'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1137. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI! Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık