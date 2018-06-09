Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran - Doğru tahmin bir kişiyi zengin etti!

9 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamlarının şans dağıtan oyunu Sayısal Loto çekilişi, 1126. kez düzenlendi. Ankara Balgat'ta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında düzenlenen çekiliş sonrasında haftanın şanslı sayıları belirlendi. Canlı yayında yapılan çekilişte 1-49 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın kazandıran numaraları çekildi. Haftanın talihlisi, sayıları doğru tahmin ederek yaklaşık 1,8 milyon lira olan büyük ödülü kazandı. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar, kupon sorgulama...

9 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1162. haftanın kazandıran sayıları; 01, 03, 22, 25, 34, 43

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 1 milyon 757 bin 283 lira 95 kuruş olan büyük ikramiyeyi kazandı. MPİ tarafından yapılan açıklamaya göre, talihlinin kuponunu Tekirdağ'nın Çorlu ilçesindeki bayiden yatırdığı öğrenildi.

Ayrıca Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 144 kişi 5 bin 138 lira 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 910 kişi 70 lira otuzar kuruş ile 3 bilen 143 bin 478 kişi 10 lira 95'er kuruş kazandılar.