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Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran - Doğru tahmin bir kişiyi zengin etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 08:57 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 9 Haziran Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı 1126. hafta Sayısal Loto çekilişinde 1-49 sayıları arasında seçilen altı sayı, bir kişiyi milyoner yaptı. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. İşte çekilişe dair detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 9 Haziran - Doğru tahmin bir kişiyi zengin etti!

9 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamlarının şans dağıtan oyunu Sayısal Loto çekilişi, 1126. kez düzenlendi. Ankara Balgat'ta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında düzenlenen çekiliş sonrasında haftanın şanslı sayıları belirlendi. Canlı yayında yapılan çekilişte 1-49 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın kazandıran numaraları çekildi. Haftanın talihlisi, sayıları doğru tahmin ederek yaklaşık 1,8 milyon lira olan büyük ödülü kazandı. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar, kupon sorgulama...

9 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1162. haftanın kazandıran sayıları; 01, 03, 22, 25, 34, 43

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 1 milyon 757 bin 283 lira 95 kuruş olan büyük ikramiyeyi kazandı. MPİ tarafından yapılan açıklamaya göre, talihlinin kuponunu Tekirdağ'nın Çorlu ilçesindeki bayiden yatırdığı öğrenildi.

Ayrıca Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 144 kişi 5 bin 138 lira 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 910 kişi 70 lira otuzar kuruş ile 3 bilen 143 bin 478 kişi 10 lira 95'er kuruş kazandılar.

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GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. hafta Sayısal Loto kazandıran numaraları; 12, 16, 32, 35, 40, 47

Sayısal Loto çekilişinde altı sayıyı doğru tahmin eden ve kuponlarını İstanbul, Büyükçekmece ile İzmir Buca'daki bayilere yatırdığı öğrenilen iki talihli kişi, 1 milyon 897 bin 51 lira seksener kuruş ikramiye kazandılar.

2 Haziran Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiye kazananlar ve ikramiye tutarları ise şöyle; 5 bilen 205 kişi 3 bin 970 lira 25'er kuruş, 4 bilen 9.645 kişi 63 lira 60'şar kuruş ile 3 bilen 165 bin 848 kişi 10 lira 40'ar kuruş alacaklar.

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SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'da en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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