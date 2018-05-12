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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:13 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1122'nci hafta çekilişi yapıldı. işte MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 3, 9, 21, 32, 42 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMADI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 3'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 700 bin 145 lira 8 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1122'nci hafta çekilişinde 5 bilen 164 kişi 5 bin 220 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 672 kişi 67 lira 15'er kuruş, 3 bilen 175 bin 746 kişi de 10 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 315 bin 812 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

sayısal

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 127 bin 51 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 188 bin 465 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

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