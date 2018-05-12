Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 3, 9, 21, 32, 42 olarak belirlendi.
6 BİLEN ÇIKMADI
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 3'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 700 bin 145 lira 8 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1122'nci hafta çekilişinde 5 bilen 164 kişi 5 bin 220 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 672 kişi 67 lira 15'er kuruş, 3 bilen 175 bin 746 kişi de 10 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 315 bin 812 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 127 bin 51 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 188 bin 465 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.
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