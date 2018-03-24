HABER

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oluyor. 1115. kez düzenlecek Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Geçen hafta Sayısal Loto çekilişinde altı bilen 4. kez çıkmayınca büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılmıştı. Bu hafta Sayısal Loto çekilişi sıfırdan ve yeni ikramiye için yapılacak. 24 Mart Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? 1,8 milyon liralık ikramiye kimin olacak? Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto'nun 1115. haftasına gelindi. Geçen hafta Sayısal Loto'da devir kuralı işletildi. 3 kez devir eden ve 4. kez de altı bilen olmadığı için Sayısal Loto'da kural gereği, büyük ikramiye beş bilenlere dağıtıldı. Böylece geçen hafta beş bilenler, normalin on katı bir ikramiye aldılar. 24 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kimin olacak, altı bilen olacak mı yoksa yeni bir devir serisi mi başlayacak?

Bugün yani 24 Mart Cumartesi günü 1115. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 24 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

24 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1115. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1115. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1114'üncü hafta çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilen 183 kişi arasında 51 bin 193 lira 45'er kuruş olarak paylaştırıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyun planı gereği 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

Sayısal Loto 1114. haftanın kazandıran numaraları: 2 - 16 - 17 - 31 - 44 - 48

5 bilen 183 kişi, 51 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 368 kişi 81 lira 70'er kuruş, 3 bilen 179 bin 273 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 12 milyon 276 bin 79 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 523 bin 243 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 404 bin 774 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

İstanbul'da AVM'de yangın! Ekipler bölgedeİstanbul'da AVM'de yangın! Ekipler bölgede
Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdıMehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı
Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları 24 mart sayısal loto Sayısal Loto Sonucu mlli piyango

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

İlginizi Çekebilir

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni detay! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni detay! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.