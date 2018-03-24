Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto'nun 1115. haftasına gelindi. Geçen hafta Sayısal Loto'da devir kuralı işletildi. 3 kez devir eden ve 4. kez de altı bilen olmadığı için Sayısal Loto'da kural gereği, büyük ikramiye beş bilenlere dağıtıldı. Böylece geçen hafta beş bilenler, normalin on katı bir ikramiye aldılar. 24 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kimin olacak, altı bilen olacak mı yoksa yeni bir devir serisi mi başlayacak?

Bugün yani 24 Mart Cumartesi günü 1115. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 24 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

24 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1115. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.