Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

Mart ayının son Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 31 Mart Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 2 milyon lira. Sayısal Loto'da yaklaşık 4 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?
Bugün yani 31 Mart Cumartesi günü 1116. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto 31 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1116. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
1116. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın sayıları şunlar oldu; 04 - 06 - 36 - 37 - 39 - 43
24 Mart Sayısal Loto çekilişinde bu sayıların altısını da doğru tahmin eden olmayınca 2 milyon 23 bin 686 lira 99 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Bu ikramiye, aynı zamanda Sayısal Loto ve diğer şans oyunları tarihinde bir haftada verilen en büyük ikramiye miktarı oldu.
SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık
SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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