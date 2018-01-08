Sayısal Loto sonuçları sorgula: 6 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları - MPİ Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları, 6 Ocak Cumartesi günü yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi canlı olarak mpi.gov.tr üzerinden yayınlandı. 2018 yılı ilk Sayısal Loto çekilişi heyecanla izlendi. Sayısal Loto, MPİ tarafından 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan ve 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Noter ve çekiliş komitesi huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde 1-49 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Fakat yeni yılın ilk çekilişinde düşen bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadı ve Sayısal Loto haftaya 1.8 milyon lira devretti. İşte bu Sayısal Loto çekilişi sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve çekiliş detayları...

6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1104. hafta kazandıran numaraları;

3, 10, 30, 32, 39, 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 862 bin 391 lira olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 143 bin 560 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacaklar.