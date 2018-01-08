HABER

Sayısal Loto sonuçları sorgula: 6 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları - MPİ Sayısal Loto sonucu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 07:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto adlı şans oyununun 2018 yılı ilk çekilişi yani 1104. hafta çekilişi yapıldı. 6 Ocak Cumartesi günü canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişinde noter ve çekiliş komitesi tarafından da takip edildi. Yılın ilk Sayısal Loto çekilişinde 49 sayı içerisinde seçilen haftanın şanslı altı sayısını doğru tahmin eden olmadı. Ve Sayısal Loto devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın sayıları ve detaylar...

Sayısal Loto sonuçları sorgula: 6 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları - MPİ Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları, 6 Ocak Cumartesi günü yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi canlı olarak mpi.gov.tr üzerinden yayınlandı. 2018 yılı ilk Sayısal Loto çekilişi heyecanla izlendi. Sayısal Loto, MPİ tarafından 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan ve 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Noter ve çekiliş komitesi huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde 1-49 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Fakat yeni yılın ilk çekilişinde düşen bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadı ve Sayısal Loto haftaya 1.8 milyon lira devretti. İşte bu Sayısal Loto çekilişi sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve çekiliş detayları...

6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1104. hafta kazandıran numaraları;

3, 10, 30, 32, 39, 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 862 bin 391 lira olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 143 bin 560 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacaklar.

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO'DA NE OLDU?

2017 yılının son şans oyunu çekilişi Sayısal Loto idi. 30 Aralık 2017 Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde bir talihli altı bilerek yeni yıla milyoner olarak girdi. 30 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 759 bin 551 lira olarak belirlendi ve büyük ikramiyenin bir kişiye çıktığı öğrenildi. Bodrum Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'nde bulunan bayiden oynandığı öğrenilen büyük ikramiyenin kime çıktığı ilçede merak konusu oldu.

30 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile 3, 6, 19, 35, 38, 41 rakamlarını tutturan talihli 1 milyon 759 bin 551 Türk Lirasının sahibi oldu.

Milli Piyango sorgula - Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

[

On Numara sonuçları 1 Ocak: Yılın ilk On Numara çekilişinde kazanan 2 kişi! İşte On Numara sonucu](http://www.mynet.com/haber/guncel/on-numara-sonuclari-1-ocak-yilin-ilk-on-numara-cekilisinde-kazanan-2-kisi-iste-on-numara-sonucu-3595132-1)

[

Şans Topu sonuçları 3 Ocak - 2018'in ilk çekilişinde Şans Topu dörde bölündü!](http://www.mynet.com/haber/guncel/sans-topu-sonuclari-3-ocak-2018in-ilk-cekilisinde-sans-topu-dorde-bolundu-3599279-1)

[

Son Süper Loto sonuçları 4 Ocak: Büyük ikramiyeyi gören maşallah diyor!](http://www.mynet.com/haber/guncel/son-super-loto-sonuclari-4-ocak-buyuk-ikramiyeyi-goren-masallah-diyor-3601855-1)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto milli piyango sayısal loto sonuçları Sayısal Loto Sonucu sayısal loto 6 ocak 2018 1104. hafta sayısal loto çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

KGF kredisi alana yakın takip

KGF kredisi alana yakın takip

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!

Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!

FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı

FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar

Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak

Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Aydın Boysan son yolculuğunda... 'Harika bir hayatı oldu'

Aydın Boysan son yolculuğunda... 'Harika bir hayatı oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.