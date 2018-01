Sayısal Loto sonuçları sorgula: 6 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları - MPİ Sayısal Loto sonucu

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO'DA NE OLDU?

2017 yılının son şans oyunu çekilişi Sayısal Loto idi. 30 Aralık 2017 Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde bir talihli altı bilerek yeni yıla milyoner olarak girdi. 30 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 759 bin 551 lira olarak belirlendi ve büyük ikramiyenin bir kişiye çıktığı öğrenildi. Bodrum Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'nde bulunan bayiden oynandığı öğrenilen büyük ikramiyenin kime çıktığı ilçede merak konusu oldu.

30 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile 3, 6, 19, 35, 38, 41 rakamlarını tutturan talihli 1 milyon 759 bin 551 Türk Lirasının sahibi oldu.

[

On Numara sonuçları 1 Ocak: Yılın ilk On Numara çekilişinde kazanan 2 kişi! İşte On Numara sonucu](http://www.mynet.com/haber/guncel/on-numara-sonuclari-1-ocak-yilin-ilk-on-numara-cekilisinde-kazanan-2-kisi-iste-on-numara-sonucu-3595132-1)

[

Şans Topu sonuçları 3 Ocak - 2018'in ilk çekilişinde Şans Topu dörde bölündü!](http://www.mynet.com/haber/guncel/sans-topu-sonuclari-3-ocak-2018in-ilk-cekilisinde-sans-topu-dorde-bolundu-3599279-1)

[

Son Süper Loto sonuçları 4 Ocak: Büyük ikramiyeyi gören maşallah diyor!](http://www.mynet.com/haber/guncel/son-super-loto-sonuclari-4-ocak-buyuk-ikramiyeyi-goren-masallah-diyor-3601855-1)