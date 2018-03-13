Sayısal takograf kartı ATSO’da verilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yetkilendirilen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında, Sayısal Takograf hizmeti verilmeye başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) işlemleri yapabilme konusunda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına yetki verdi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, oda üyelerinin sayısal takograf hizmetini daha önceden çevre illerden aldıklarını artık buna gerek kalmadığını dile getirdi.

Hizmet sınırlarının sürekli genişlediğini belirten Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, “Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hükümler gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması kapsamında odamız yetkilendirilmiş durumdadır. Bu çerçevede; Odamızda Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) işlemleri başlamıştır” dedi.

Uslu, “Sayısal Takograf Kartı ise yine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol İle TOBB bünyesinde kurulan Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilmeye başlanmıştır. Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi taşımacılık yapan araçlardaki takograf cihazlarında kullanılan kartların (Sürücü kartı, servis kartı, şirket kartı, denetim kartı) Türkiye’de üretilmesi ve dağıtılmasından sorumlu olan kuruluştur.

Sayısal Takograf Kartı almak için esnaflarımız çevre illere gitmek zorundayken, odamız yetkilendirilerek bu hizmeti vermeye başlamış ve esnafımıza kolaylık sağlanmıştır. K Türü Yetki Belgesi ve Sayısal Takograf Kartı, ekmek dağıtan bir fırıncıya, pazara ürününü taşıyan bir manava, firmalarına taşıt alan şirketlere, anlaşılacağı üzere farklı sektörlerdeki işletmelere gerekli olan belgelerdir. Çatı kuruluşumuz TOBB ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucu odamız, yetki aldığı bu hizmeti ilimiz genelindeki farklı sektörlere vermektedir” ifadelerini kullandı.