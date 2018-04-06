HABER

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 07:32 | Son Güncelleme

Eleme, yazılı ve mülakat sonucuna göre yapılacak denetçi yardımcısı adayı alımına ilişkin ilk sınav, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 denetçi yardımcısı adayı kadrosuna eleme, yazılı ve mülakat sonuçlarına göre atama yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları, eleme sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları, sağlıkla ilgili denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmalarına engel bir durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Sınav başvuruları 18-24 Nisan tarihlerinde elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden) yapılacak.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla başvuruda bulunacak. Sistemde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla kimlik numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturum halinde 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Yazılı sınav klasik usule göre hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ile seçmeli olarak ticaret hukuku veya muhasebe alanlarında yapılacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak ve ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Yazılı sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek. Bu kişilere mülakat sınavının yeri ve zamanı için tebligat gönderilecek.

Bunun için sınavda başarılı olanların e-mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı öz geçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 Balgat Çankaya/Ankara adresine şahsen veya postayla göndermeleri veya teslim etmeleri gerekecek.

Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinde yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladıKabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladı
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danıştay denetçi Denetçi Yardımcısı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Süper Loto sonuçları - 5 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

Süper Loto sonuçları - 5 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

Cuma namazı saat kaçta? İşte 6 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 6 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!

Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!

Cuma mesajları resimli 2018 - Güncel, anlamlı, paylaşımlık kısa Cuma mesajları (Cuma mesajları 2018 resimli sözler)

Cuma mesajları resimli 2018 - Güncel, anlamlı, paylaşımlık kısa Cuma mesajları (Cuma mesajları 2018 resimli sözler)

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.