Sayıştay denetçi eğitimleri Mardin’de gerçekleştiriliyor

Üniversitelere yönelik dört gün sürecek olan Sayıştay eğitimi Mardin’de başladı. 4 gün sürecek eğitimlerin açılış konuşmasında devlet malının korunmasının önemine vurgu yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, devletin kasasının emin ellerde olması durumunda 2033 yılında kişi başı milli hasılanın 25 bin dolara çıkabileceğini söyledi.

Mardin’de bir otelde gerçekleştirilen toplantı Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Programa Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Sayıştay denetçileri katıldı.

“Her denetim rehberliktir”

Programda bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman; kamu kaynaklarını kullanan yerlerin denetime açık olduğunu söyledi. Vali Yaman, "İdari yargı denetimine de açıktır. Kamu kaynağı kullanıldığı için Sayıştay denetimi olmaktadır. Her denetim ceza mantığını taşımaz. Yapılan her denetim incelemede bir rehberlik mantığıyla da bize düşen işlemleri öğrenmiş oluruz. Memurlar bunun bazen bir korkaklığını da yaşarlar. Vicdana ve ahlaka uygun işlemler yapıyoruz. Bu denetim eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Denetimden çekinmeden her denetimin bir rehberlik olduğunu düşünerek işlem yapılması gerekir" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, yaptığı konuşmada Sayıştayın devletin ana damarlarından birisi olduğunu ve devletin daha işler bir hale gelmesi, devletin maliyesinin daha iyi kullanılması için çalışmalar yapan bir kurum olarak devletin can damarı denilebilecek bir kurum olduğunu söyledi.