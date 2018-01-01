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Sazdan Adam Grubundan yeni yıl şarkısı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:33 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Sinan KABATEPE EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör bağlamacılardan oluşan 'Sazdan Adam' grubu üyeleri ünlü yeni yıl şarkısı Jingle Bels'in sözlerini 'Bizde Noel Baba yok Müslüm baba var, oda bacadan değil damardan girer' sözleriyle değiştirerek besteledi. Grubun sosyal medyada paylaştığı video büyük ilgi gördü. Daha önce Michael Jackson'un 5'inci ölüm yıl dönümünde 'They don't care about us' adlı şarkısına 100 bağlamacıyla klip çeken grup, ardından Çanakkale Zaferi'nin 100'üncu yılına özel çektikleri kliple adından söz ettirmişti. Son olarak da lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çeken 'Sazdan Adam' grubu, bu sefer yeni yıla özel şarkı besteledi. Sazdan Adam'ın kurucusu Mehmet Ali Ürkmez, grubun 3 üyesiyle birlikte ünlü yeni yıl şarkısı Jingle Bells'in sözlerini değiştirerek bağlamayla çaldı. 3 bağlama ve 1 keman eşliğinde çalınan şarkının sözleri, 'Bizde Noel Baba yok Müslüm baba var, oda bacadan değil damardan girer' sözleriyle değiştirildi. Grup şarkının devamında da Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısını 'Elveda eski yıl elveda, Merhaba yeni yıl merhaba' olarak değiştirerek sosyal medyada paylaştı. Büyük ilgi gören şarkı, birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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