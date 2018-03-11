Sazlar bu kez Emre Saltık için çalındı

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi ve sazı Emre Saltık vefatının birinci yıldönümünde sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen programla anıldı.
Türk Halk Müziğinin güçlü sesi ve sazı Emre Saltık vefatının birinci yıldönümünde Büyükçekmece Belediyesinin gerçekleştirdiği programla anıldı. Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra Sebahat Akkiraz, Müslüm ve Mustafa Eke gibi çok sayıda Türk Halk Müziği sanatçısı ve vatandaş katıldı. Sazların Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Emre Saltık için çalındığı anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
“Bir yıl geçmiş sanki bir hafta gibi”
Emre Saltık’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çok hüzünlü bir gün benim için, geçen sene bugün bu saatte sevgili Emre Saltık’ı toprağa vermiştik. İnsan aşığı kardeşim ve dostum, çok iyi bir candı kendisi. İnsanları çok seven kendini halk müziğine adamış, halk müziğine yapmış olduğu hizmetle çok daha ön plana çıkmış bir isimdi. Kültürü ve sanatı yaşam biçimi haline getiren biriydi Emre Saltık. Onda gördüğüm en büyük özellik insan sevgisi, dostluğu ve samimiyettir. Aramızdan çok erken ayrıldı, daha bir sene geçmiş ne kadar çabuk geçti bana bir hafta gibi geldi. Onu tekrar bugün burada yâd ediyoruz, şükranla anıyoruz Allah mekanını cennet etsin” diye konuştu.
“Emre Saltık’ı saygıyla anıyoruz”
Emre Saltık’ın aile dostu olduğunu ifade eden Zafer Yılmaz ise, “Emre Saltık çok sevip saydığımız, halk tarafından sevilen bir sanatçımızdı. Çok değerli bir aile dostumuzdu. Onun hala 1 yıldan beri acısını içimizde yaşıyoruz. Onu saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.
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