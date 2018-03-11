HABER

Sazlar bu kez Emre Saltık için çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:27 | Son Güncelleme

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi ve sazı Emre Saltık vefatının birinci yıldönümünde sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen programla anıldı.Türk Halk Müziğinin güçlü sesi ve sazı Emre Saltık vefatının birinci yıldönümünde Büyükçekmece Belediyesinin gerçekleştirdiği programla anıldı.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi ve sazı Emre Saltık vefatının birinci yıldönümünde sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen programla anıldı.
Türk Halk Müziğinin güçlü sesi ve sazı Emre Saltık vefatının birinci yıldönümünde Büyükçekmece Belediyesinin gerçekleştirdiği programla anıldı. Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra Sebahat Akkiraz, Müslüm ve Mustafa Eke gibi çok sayıda Türk Halk Müziği sanatçısı ve vatandaş katıldı. Sazların Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Emre Saltık için çalındığı anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
“Bir yıl geçmiş sanki bir hafta gibi”
Emre Saltık’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çok hüzünlü bir gün benim için, geçen sene bugün bu saatte sevgili Emre Saltık’ı toprağa vermiştik. İnsan aşığı kardeşim ve dostum, çok iyi bir candı kendisi. İnsanları çok seven kendini halk müziğine adamış, halk müziğine yapmış olduğu hizmetle çok daha ön plana çıkmış bir isimdi. Kültürü ve sanatı yaşam biçimi haline getiren biriydi Emre Saltık. Onda gördüğüm en büyük özellik insan sevgisi, dostluğu ve samimiyettir. Aramızdan çok erken ayrıldı, daha bir sene geçmiş ne kadar çabuk geçti bana bir hafta gibi geldi. Onu tekrar bugün burada yâd ediyoruz, şükranla anıyoruz Allah mekanını cennet etsin” diye konuştu.
“Emre Saltık’ı saygıyla anıyoruz”
Emre Saltık’ın aile dostu olduğunu ifade eden Zafer Yılmaz ise, “Emre Saltık çok sevip saydığımız, halk tarafından sevilen bir sanatçımızdı. Çok değerli bir aile dostumuzdu. Onun hala 1 yıldan beri acısını içimizde yaşıyoruz. Onu saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Genç fotoğrafçılar Torul Kalesi Cam Seyir Terasında

Genç fotoğrafçılar Torul Kalesi Cam Seyir Terasında

Celal Adan: Milli ittifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır

Celal Adan: Milli ittifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.