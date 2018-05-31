Sazlıbosna Barajı'nda kıyıya ceset vurdu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda bir erkek cesedi kıyıya vurdu.

Haraççı Hadımköy Caddesi yolu üzerindeki köprünün yakınlarında balık tutan vatandaşlar, 30-35 yaşlarında olduğu tahmin bir erkek cesedinin kıyıya vurduğunu gördü.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin üzerinde inceleme yaparak, herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

