HABER

SBÜ, "A Seviye" üniversiteler arasında yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "A Seviye, üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan "A Seviye" üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın (TÜMA) 2018 raporuna göre, 2015'te kurulan sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan "A Seviye" üniversiteler arasında yer buldu.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan TÜMA sonuçlarına göre SBÜ, "Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamaları" kategorisinde 109 devlet üniversitesi arasında 18'inci, "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" sıralamasında 172 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 21'inci, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 14'üncü, "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı" sıralamasında 24'üncü, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 17'nci olarak A grubu üniversiteler arasında yer aldı.

Çalışmada üniversitelerdeki öğrenme deneyimi, yerleşke ve yerleşke yaşamının doyuruculuğu, öğrenme imkanları ve kaynaklarının zenginlik düzeyi, kişisel gelişim ve kariyer destek olanakları, üniversitelerin verdikleri akademik destek ve ilgi gibi birçok konu değerlendirildi.

Araştırmalarla Türkiye'deki üniversitelerin öğrencilerini tatmin etme düzeylerinin belirlenmesi, bu kapsamda üniversitelerin öğrencilerin tatminkar olma düzeylerini temel alınarak sıralanması ve öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlanması hedefleniyor.

Veriler, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunarken, araştırma üniversitelerin aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulduğunu anımsattı.

Tarihten adlıkları ilhamla öğrencileri tam donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştirdikleri bilgisini veren Erdöl, "2015'te kurulmamıza rağmen ÜniAr tarafından hazırlanan TÜMA 2018 raporunda öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan 'A Seviye' üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!
Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
A Seviye Sağlık Bilimleri Üniversitesi SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl TÜMA ÜNİAR

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Ankara'da tombala operasyonu

Ankara'da tombala operasyonu

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.