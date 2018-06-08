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SBÜ'de mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:43 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Yurt dışında eğitim faaliyetleri yaparak Türkçe eğitimle ilk mezunları gelecek yıl verecek olan ilk ve tek devlet üniversitesiyiz"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Orta Bahçe Alanı'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin üç yıldır öğrenci aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla çok hızlı büyüyen bir üniversiteyiz. Bugün hem Ankara’da hem İstanbul’da tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri fakülteleri gibi ikişer tane fakültesi olan, 16 ayrı ilde 58 eğitim araştırma hastanesiyle bağı olan çok farklı bir üniversiteyiz. Sadece onunla kalmıyor. Yurt dışında eğitim faaliyetleri yaparak Türkçe eğitimle ilk mezunları gelecek yıl verecek olan ilk ve tek devlet üniversitesiyiz. Gelecek sene bu zamanlarda hem Ankara’da mezunlarımız olacak, hem İstanbul’da mezunlarımız olacak hem de Somali’de mezunlarımız olacak."

Tarihte ilk defa tıp bayramının kutlandığı binada bulunduklarını dile getiren Erdöl, sağlık tarihinin içinde yer aldıklarını vurgulayarak, "Elbette bize sorumluluklar da yüklüyor, sadece ülkemize değil, kardeş ülkemize sağlık eğitimi alanında destek olmayı mecbur kılıyor. Bu bina bize bu sorumluluğu veriyor. 2015 yılında bu sorumlulukları da hatırlatacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitemiz kuruldu. Biz de kurucu yöneticiler olarak atandığımız günden bugüne kadar bu binayı restore ettirmek, bu binadaki öğrencilerimize daha donanımlı bir yer sunabilmek için uğraşıyoruz. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere evlatlarını emanet ettiler, bizler de onları donanımlı bir şekilde sağlık ordusuna katmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, bölümlerinde ve meslek yüksek okullarında ilk üçe girenlere başarı ödülleri verildi, mezuniyet kütüklerine okul birincileri tarafından plaket çakıldı.

Tören, öğrencilerin keplerini topluca havaya fırlatmalarıyla son buldu.

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Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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