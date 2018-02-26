İSTANBUL (AA) - Scania, doğalgazlı motora sahip çekicisiyle test sürüşü imkanı sağladı.
Scania tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi'nde doğalgazlı motora sahip çekicisiyle test sürüşü imkanı sağladı. 2 gün boyunca süren test sürüşü etkinliğine 100'ün üzerinde gazeteci katıldı.
Modüler yapısı sayesinde farklı dingil, kabin, beygir gücü ve şanzıman seçenekleri ile sunulan doğalgazlı Scania, dizel motorlu araçlar gibi yüksek tork-düşük devir değerlerine sahip.
Scania doğalgazlı araçlar, ağırlıklı olarak bölgesel dağıtım kamyonları, çöp kamyonları ve çekici olarak kullanılıyor. Sessizliğiyle özellikle çöp toplama gibi şehir içi operasyonlarda avantaj sağlayan CNG’li araçlar, dizele göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük yakıt tüketimiyle öne çıkarken, yüzde 20 daha az salınımla da çevre dostu olduğunu kanıtlıyor.
Scania doğalgazlı araçlarda 3 farklı motor hacmi ve güç seçeneği sunuyor. Scania, 125 yıla ulaşan tecrübesi ile geliştirdiği alternatif yakıtlı araçlarıyla müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor.
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