SDÜ’de göreve başlayan şeflere hizmet içi eğitim

SDÜ’de 2018 yılı içinde görevde yükselme sınavını kazanan personele hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Şube Müdürlüğü, Üniversitede yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda şef kadrosuna atanan personele yönelik “Hizmet İçi Eğitim” semineri düzenledi.
Personel Daire Başkanı Ferhat Daldal, sadece kanunları bilmenin önemli olmadığını kanunların nasıl uygulanacağının da önem taşıdığını belirterek seminerin verimli geçmesini diledi.
Protokol ve Görgü Kuralları, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Temel Mevzuat Yorum ve Uygulama, Takım çalışması, Görev Verme Sanatı ve Delegasyon, Etkili İletişim ve Beden Dili, Kriz, Stres ve Öfke Yönetimi, Tecrübe Paylaşımı konularında bilgi verildi.
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