HABER

SDÜ’de göreve başlayan şeflere hizmet içi eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

SDÜ’de 2018 yılı içinde görevde yükselme sınavını kazanan personele hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Şube Müdürlüğü, Üniversitede yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda şef kadrosuna atanan personele yönelik “Hizmet İçi Eğitim” semineri düzenledi.Personel Daire Başkanı Ferhat Daldal, sadece kanunları bilmenin önemli olmadığını kanunların nasıl uygulanacağının da önem taşıdığını belirterek seminerin verimli geçmesini diledi.Protokol ve Görgü Kuralları, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Temel Mevzuat Yorum ve Uygulama, Takım çalışması, Görev Verme Sanatı ve Delegasyon, Etkili İletişim ve Beden Dili, Kriz, Stres ve Öfke Yönetimi, Tecrübe Paylaşımı konularında bilgi verildi.

SDÜ’de göreve başlayan şeflere hizmet içi eğitim

SDÜ’de 2018 yılı içinde görevde yükselme sınavını kazanan personele hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Şube Müdürlüğü, Üniversitede yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda şef kadrosuna atanan personele yönelik “Hizmet İçi Eğitim” semineri düzenledi.
Personel Daire Başkanı Ferhat Daldal, sadece kanunları bilmenin önemli olmadığını kanunların nasıl uygulanacağının da önem taşıdığını belirterek seminerin verimli geçmesini diledi.
Protokol ve Görgü Kuralları, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Temel Mevzuat Yorum ve Uygulama, Takım çalışması, Görev Verme Sanatı ve Delegasyon, Etkili İletişim ve Beden Dili, Kriz, Stres ve Öfke Yönetimi, Tecrübe Paylaşımı konularında bilgi verildi.

SDÜ’de göreve başlayan şeflere hizmet içi eğitim

SDÜ’de göreve başlayan şeflere hizmet içi eğitim

Meral Akşener o isimlerin üstünü çizdiMeral Akşener o isimlerin üstünü çizdi
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Gümüşhane'de PKK ile çatışma: Yaralı askerler var

Son dakika! Gümüşhane'de PKK ile çatışma: Yaralı askerler var

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.