SDÜ’de “Su Ürünleri İşleme Sektörünün Geleceği” tartışıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “Su Ürünleri İşleme Sektörünün Geleceği” konulu zirveye katılan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Özden, “ Türkiye’nin avcılık yoluyla üretiminde ciddi bir düşüş yaşanırken, yetiştiricilik yoluyla üretim sürekli artış gösteriyor.” dedi.

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi, Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu, İnşaat Topluluğu, Politika Tasarım Topluluğu, Endüstri ve Kalite Topluluğu ile İŞ- KUR tarafından merkez yerleşke ve ilçelerdeki yerleşkelerde eş zamanlı gerçekleştirilen “Kariyer Zirvesi” kapsamında “Su Ürünleri İşleme Sektörünün Geleceği” alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ele alındı.

SDÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Savaş, fakülte olarak, kariyer zirvesinin içerisinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek su ürünleri sektörü hakkında bilgilerin paylaşılacağı etkinliğin verimli geçmesini diledi.

TKDK Destek Hizmetleri Koordinatörü Ramazan Çelebi, TKDK’nın 2006 yılından bu yana su ürünleri sektörüne önemli katkılar sağladığını söyledi. Su ürünlerinin dünyanın birçok ülkesinde destekleyici tıbbi ürün olarak sosyal güvenlik kapsamına alındığını dile getiren Çelebi,” Ülkemizde de bu yönde çalışmalar yapılmasını ön görülerek üreticinin de tüketicinin de bunun farkına varması gerekiyor. Su ürünleri sektörünün ülkemizde gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

"İşleme sektörü yetiştiricilikle iç içe"

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Özden “Su Ürünleri İşleme Sektörünün Pazar Durumu ve Geleceği” konulu sunum yaptı.

Su ürünleri denildiğinde genellikle ürünlerin işlenmesinden daha çok ürünlerin üretimi üzerine kurgular yapıldığını belirten Özden, “Türkiye’nin özellikle avcılık yoluyla üretiminde ciddi bir düşüş yaşanırken, yetiştiricilik yoluyla üretiminde sürekli artış gösteriyor. Su ürünleri işleme sektörünü ciddi anlamda destekleyen nedir diye baktığımızda yetiştiricilik sektörüyle iç içe olduğumuzu fark ediyoruz.Yetiştiricilik ve avcılık sektöründen bağımsız olamayız.”ifadelerine yer verdi.

Program kapsamında kamu ve özel sektör temsilcileri bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

"Katılımcılar"

Etkinliğe, Rektör Yrd. Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü (BSGM), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destek Hizmetleri Koordinatörü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Isparta ve Afyonkarahisar İl Müdürleri, Isparta TKDK Koordinatörü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (AKSAM) (Antalya), Eğirdir SAREM Müdürü, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri, Isparta ve Çevre illerin İçsu Ürünleri Üretici Birlik Başkanları, özel sektörde birçok firma katılım gösterdi.