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SDÜ’den “Uluslararası Shakespeare Festivali”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Uluslararası Shakespeare Festivali” düzenliyor.SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ile Isparta Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen“Uluslararası Shakespeare Festivali” başlıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Uluslararası Shakespeare Festivali” düzenliyor.
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ile Isparta Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen
“Uluslararası Shakespeare Festivali” başlıyor. 20- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında tiyatro, konser, bale, opera, sergiler, sone okumaları, söyleşi ve atölye çalışmaları ile düzenlenecek festivalde, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerle Shakespeare anılacak; II. Uluslararası İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilim konferansı gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında Massachusetts Institute of Technology’den Prof. Dr. Peter S. Donaldson, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stephen Greenblatt, Shakespeare Birthplace Trust Onursal Başkanı Prof. Dr. Sir Stanley Wells ve Dr. Paul Edmondson, European Shakespeare Festival Network Direktörü Prof. Jerzy Limon, Yazar ve Eleştirmen Prof. Dr. Özdemir Nutku, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku, Yönetmen- Yazar Gülşah Özdemir Koryürek ve yapımcı Kayhan Koryürek konuşma yapacak.
Festival, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Müzik Bölümü, Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Tiyatro Topluluğu’nun katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Tiyatro Karnaval ve Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu işbirliğiyle hazırlandı.

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