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SDÜ'lü yabancı öğrenciler kendi kültürlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Isparta'da 91 ülkeden 2 bin 500 öğrenci, kültürlerine özgü değerleri tanıtmak için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi - SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Songur: "Kaynaşma çok hoş ve harika. Bu bir birlikte yaşama tecrübesi. Buna Avrupa değil Türkiye sahip" - "Türkiye, özgürlükler ülkesi. Burada bir kültür potasında erime, insanlıkta, İslam'da, güzellikte bir arada çalışıyoruz"

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) eğitimlerine devam eden 91 ülkeden 2 bin 500 öğrenci, kendi kültürlerini düzenlenen etkinlikte anlattı.

Aralarında Azerbaycan, Afrika, Yemen, Afganistan, Orta Afrika, Kazakistan, Endonezya, Türkmenistan, Malezya, Tacikistan, Kırgızistan, Bangladeş, Moğolistan ve Ukrayna'dan okumak için Isparta'ya gelen öğrenciler için "Uluslararası Öğrenci Günü" kapsamında 19 Mayıs Öğrenci Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Kendi kültürlerine ait kıyafetleri giyerek etkinliğe katılan öğrenciler, ülkelerine özgü yemekleri, takıları, müzik aletleri ve giysileri stantlarda sergiledi, dans gösterisi sundu. Etkinliğe, Türk öğrenciler de ilgi gösterdi.

SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri yabancı uyruklu öğrencilerle farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

- "Türkiye özgürlükler ülkesi"

Songur, üniversitedeki yabancı uyruklu gençleri kendi öğrencileri olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"SDÜ'nün önemli politikalarından biri de 'uluslararasılaşmadır.' Önemli bir vizyonumuz var. Kültürel etkinlik yapıyoruz. Böylece hem bizim yerli halkımızın yabancıları tanıması ve benimsemesi hem de uluslararası dostlarımızın bizler ile hemhal olmasına vesile olsun diye bir faaliyet yaptık. Kaynaşma çok hoş ve harika. Bu bir birlikte yaşama tecrübesi. Buna Avrupa değil Türkiye sahip. Şu an Avrupa tam tersi bir dönüş var ve aşırı sağ yaşıyor. Türkiye, özgürlükler ülkesi. Burada bir kültür potasında erime, insanlıkta, İslam'da, güzellikte bir arada çalışıyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi ''Gel. Ne olursan yine gelb.' Dolayısıyla bizim kapımız herkese açık ve burada herkese yer var."

SDÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ferdi Alakuş, konsey olarak yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtımına katkı bulunmak için etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Etkinliği gelenekselleştirmek için çaba sarf edeceklerini anlatan Alakuş, "Bundan sonraki yıllarda katılımın daha da artmasını umut ediyorum. 'Uluslararasılaşma' Türkiye için de büyük bir atılım olur. Bu konuda inşallah güzel adımlar atılır." diye konuştu.

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