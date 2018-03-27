SDÜ'lü yabancı öğrenciler kendi kültürlerini tanıttı

"SDÜ'nün önemli politikalarından biri de 'uluslararasılaşmadır.' Önemli bir vizyonumuz var. Kültürel etkinlik yapıyoruz. Böylece hem bizim yerli halkımızın yabancıları tanıması ve benimsemesi hem de uluslararası dostlarımızın bizler ile hemhal olmasına vesile olsun diye bir faaliyet yaptık. Kaynaşma çok hoş ve harika. Bu bir birlikte yaşama tecrübesi. Buna Avrupa değil Türkiye sahip. Şu an Avrupa tam tersi bir dönüş var ve aşırı sağ yaşıyor. Türkiye, özgürlükler ülkesi. Burada bir kültür potasında erime, insanlıkta, İslam'da, güzellikte bir arada çalışıyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi ''Gel. Ne olursan yine gelb.' Dolayısıyla bizim kapımız herkese açık ve burada herkese yer var."

SDÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ferdi Alakuş, konsey olarak yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtımına katkı bulunmak için etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Etkinliği gelenekselleştirmek için çaba sarf edeceklerini anlatan Alakuş, "Bundan sonraki yıllarda katılımın daha da artmasını umut ediyorum. 'Uluslararasılaşma' Türkiye için de büyük bir atılım olur. Bu konuda inşallah güzel adımlar atılır." diye konuştu.