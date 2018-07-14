"Searching for Sound" belgeseli açık havada gösterildi

İSTANBUL (AA) - "Searching for Sound" belgeseli, Uniq Açıkhava Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.
Elektronik ve dans müziği yapan Tolga Böyük ile "VEYasin" adıyla tanınan hip-hop, rap müzisyeni Yasin Vural'ın Türk müziğinin köklerini aramak üzere hayata geçirdikleri belgesel, Maslak'taki Uniq İstanbul'da gösterildi.
İstanbul'dan yola çıkan ikilinin Moğollar'ın efsanevi ismi Cahit Berkay ile buluşması, Berkay'ın tavsiyesiyle Kemerburgaz'da aşıklar kahvesine gitmesi, ardından Burdur'da, yörükler ve yerel müzisyenleri ziyaretine yer verilen belgeselde ayrıca, Güney Sibirya'da özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tuva'da yerel müzik gruplarıyla görüşmeleri ve katıldıkları şaman ayini de yer aldı.
Red Bull Media House Türkiye ekibi tarafından hazırlanan yaklaşık yarım saatlik belgeselin gösterimine, genç ikilinin katılmaması dikkati çekti.
Belgeselin ardından İngiliz müzisyen Gilles Peterson tarafından dünyaya tanıtılan DJ Kerem Akdağ performans sergiledi.
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