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Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı

ABD'nin Seattle kenti kıyılarındaki midyelerde uyuşturucu madde opioide rastlandı.

Live Science'ın haberine göre, Washington Üniversitesi Puget Boğazı Enstitüsünden (PSI) yapılan açıklamada, midyelerin Puget Boğazı sularındaki kirlilik seviyesini ölçmek için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Washington Balık ve Yaban Hayatı Dairesinden (WDFW) araştırmacıların, her iki yılda bir, Puget Boğazı'ndaki çeşitli yerlere kirlenmemiş midyeler yerleştirdiği ve iki üç ay sonra denizdeki kirlilik seviyesini gözlemlemek için bu midye dokularını analiz ettiği belirtildi.

CBS News'e göre, araştırmacılar, denizde incelenen 18 yerden üçündeki midyelerde opioid oksikodon tespit etti.

PSI, Puget Boğazındaki midyelerde ilk kez opioid maddeye rastlandığını kaydederek bunun, atık su arıtma tesislerinden gelmiş olabileceğine işaret etti.

WDFW'den biyolog Jennifer Lanksbury, suda tespit edilen opioidlerin, bölgedeki pek çok kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihtimalini akla getirdiğini belirtti.

Live Science, 2014 yılı raporunda, deniz suyunu süzerek beslenen midyelerin aynı zamanda etraflarındaki herhangi bir kimyasalı ve kirleticiyi de emdiği ve bu yüzden midyelerin, kirlilik seviyeleri için iyi bir barometre olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (WDFW) opioid Puget Boğazı

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