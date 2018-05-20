Şebnem Ferah, Başkentli hayranlarıyla buluştu

Şebnem Ferah, sevilen şarkılarını başkentliler için seslendirdi.
Çankaya Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Müzik Yarışması sonrasında şarkıcı Şebnem Ferah Anıtpark'ta konser verdi.
Ünlü şarkıcının konserine çok sayıda genç katıldı. Ferah, konserde gençler için sevilen şarkılarını seslendirdi.
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