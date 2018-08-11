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Şebnem Ferah Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

Konserde Ferah, son albümü "Parmak İzi"nde yer alan parçaların yanı sıra "Deli Kızım Uyan" ve "Sil Baştan" gibi birçok sevilen parçasını seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, Atlantis tarafından organize edilen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde Ferah, son albümü "Parmak İzi"nde yer alan parçaların yanı sıra "Deli Kızım Uyan" ve "Sil Baştan" gibi bir çok sevilen parçasını seslendirdi.

Ferah, sahnede yaptığı konuşmada, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Hayranları tarafından yoğun ilgi gösterilen ve Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri gibi ünlü isimlerin de katıldığı konserde, seyirciler şarkılarda Şebnem Ferah'a eşlik etti.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Ferah'ın orkestrasında gitarda Kerem Özyeğen, Barış Manisalı, bas gitarda Buket Doran, bateride Aykan İlkan, flütde Serdar Barçın, klavye de ise Ozan Tügen yer aldı.

İlk albümü "Kadın"ı 1996 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, bugüne kadar 9 albüme imza attı.

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