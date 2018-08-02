Sebzelerin turşuya dönüşen lezzet yolculuğu

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinin adı ilçeyle özdeşleşen ve sofraların vazgeçilmezi turşuları kadınlara gelir kaynağı oldu.

Çubuk'ta sebze hasadının yapıldığı bugünlerde kadınları tatlı bir telaş sardı. Her yıl 30 bin tondan fazla turşunun üretildiği, irili ufaklı yüzlerce imalathanenin bulunduğu ilçede sebzeler 30 çeşit turşuya dönüşürken, evlerinin avlusunu imalathane gibi kullanan kadınlar imece usulü turşu hazırlıyor.

Çubuk Çayı ve çevresinde tamamen iyi tarım uygulamasıyla yetiştirilen sebzeler, organik olarak fermente edilen sirke, kaya tuzu ve kuyu suyu ile turşuya dönüşüyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu yapmak için yoğun mesainin yaşandığı mahallelerden biri de Aşağı Çavundur Mahallesi. Her evin adeta bir imalathaneye dönüştüğü mahallede kadınlar bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle turşu hazırlıyor.

Hazırlanan turşuların bir bölümü kış aylarında tüketilmek üzere evlerin kilerinde yerini alırken, büyük bölümü de satışa sunuluyor.

Büyük emekle hazırlanan bu lezzetli turşular kadınlar için aynı zamanda gelir de oluyor.