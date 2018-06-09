Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Sevilay Yılman bugünkü köşesinde bir iki anket şirketi hariç hemen tüm anket şirketlerinin siyasi partilere angaje olduğunu bildirdi. Köşesinde "Daha önce de yazmıştım hatırlarsanız, “Seçim sonuçlarını tahmin etmekte kendime güvenim tamdır” diye. Geçmişte pek yanılmamıştım bu konuda ama bu seçimde ben de çok zorlanıyorum. Çok açık söyleyeyim, günü gününe değişiyor tahminlerim" diyen Yılman, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela çok enteresan tiplerden çok değişik yorumlar alıyorum ve bundan hareketle de cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitmesinin mümkün olmadığı fikrine kapılıyorum, ama ertesi günü başka enteresan yorumlarla karşı karşıya kalınca Erdoğan’ın ilk turda bu işi bitireceği fikri ağırlık basıyor bendenizde. Seçmende mi bir anormallik var yoksa bende mi bilmiyorum, ama gerçekten bu seçimde doğruyu tahmin edebilmek zor. O yüzden anketler de bana güven vermiyor. Ben anket yapanların da çok doğru veriler elde edebildiklerini düşünmüyorum. Tam da piyasalarının açık olduğu böyle bir dönemde bunu yazmam anket şirketleri sahiplerini kızdıracak ama bence artık kamuoyu araştırmalarını pek dikkate almamak ve buna göre planlama yapmamak lazım.