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Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü "Gazetecilik zor zanaat" başlıklı yazısında anket şirketleriyle ilgili 'çok feci şeyler' duyduğunu, hiçbir anket sonucunu ciddiye almadığını söyledi. Yılman, anket şirketi sahiplerinin sicillerinin sorunlu olduğunu anlattı.

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Sevilay Yılman bugünkü köşesinde bir iki anket şirketi hariç hemen tüm anket şirketlerinin siyasi partilere angaje olduğunu bildirdi. Köşesinde "Daha önce de yazmıştım hatırlarsanız, “Seçim sonuçlarını tahmin etmekte kendime güvenim tamdır” diye. Geçmişte pek yanılmamıştım bu konuda ama bu seçimde ben de çok zorlanıyorum. Çok açık söyleyeyim, günü gününe değişiyor tahminlerim" diyen Yılman, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela çok enteresan tiplerden çok değişik yorumlar alıyorum ve bundan hareketle de cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitmesinin mümkün olmadığı fikrine kapılıyorum, ama ertesi günü başka enteresan yorumlarla karşı karşıya kalınca Erdoğan’ın ilk turda bu işi bitireceği fikri ağırlık basıyor bendenizde. Seçmende mi bir anormallik var yoksa bende mi bilmiyorum, ama gerçekten bu seçimde doğruyu tahmin edebilmek zor. O yüzden anketler de bana güven vermiyor. Ben anket yapanların da çok doğru veriler elde edebildiklerini düşünmüyorum. Tam da piyasalarının açık olduğu böyle bir dönemde bunu yazmam anket şirketleri sahiplerini kızdıracak ama bence artık kamuoyu araştırmalarını pek dikkate almamak ve buna göre planlama yapmamak lazım.

"SEÇMEN KETUM"

Böyle düşünmemin 3 temel sebebi var...

Birincisi, bir kısım seçmen hiç olmadığı kadar ketum bu seçimde. Deyim yerindeyse “Ser veriyor, sır vermiyor”. Soruyorsunuz mesela taksiciye, garsona veya tezgâhtara, ya “Daha karar vermedim” diyor ya da “Bu seçim oy kullanmayacağım” deyip başından savıyor.

"BAZI SEÇMENLERİN ROL KESTİĞİNE BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

İkincisi nedenim ise bazı seçmenlerin rol kestiğine bizzat şahit olmamdır. Geçenlerde bir arkadaşım anlattı. Bir şirket telefonla arayıp siyasi araştırma yaptıklarını, katılıp katılmayacağını sormuş. “Normalde katılmam ama bu defa katıldım ve hiçbir soruya net ve doğru cevap vermedim” diyor. “Niye?” diye sordum. “Vallahi korktum... Belki test ediliyorum birileri tarafından falan diye düşündüm” cevabını verdi.

"HİÇBİR ANKET SONUCUNU CİDDİYE ALMIYORUM"

Üçüncü nedenim ise anketleri yapan şirket sahiplerinin sicillerinin sorunlu olması... Türkiye’de şu anda bir iki şirket hariç hemen tüm anket şirketleri sahipleri, bir siyasi partiye angaje! Bununla ilgili çok feci şeyler duydum, duymaya da devam ediyorum ve saydığım diğer iki neden olmasa bile sırf bu nedenle hiçbir anket sonucunu ciddiye almıyorum. Haksız mıyım?"

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
akp demokrasisi işte böyle seçim yapar okunmadık beddua bırakmadılar
HABER TÜRK SE TİYE ALMAYIN AYRICA AKHABER TÜRK OLARAK SİMLERİNİ DĞEİŞTİRSİNLER :)
söyleyemez tabi doğruyu herkes korkuyor memurlar anti erdoğan yazısının yanından geçmeye korkuyor.
Sevilay hanıma katılıyorum. Sonuna kadar haklı...
Akpyalar biz de seni dikkate almıyoruz zaten.
Günaydın. ben bu meseleyi nerdeyse 1 ay önce yorumladım. sırf seçimler için kurulan şirket bile vardır günübirlik gibi. Parayı verene düdük vermeye çalışırlar yoksa zor iş bulurlar....
Bu güne kadar göremeyen gözler de gördü, duyamayan kulaklar da duydu. İktidar hırsızların ayakları altından kayıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar sözü boş yere söylenmedi. Bugün hepimiz bu sözün değerini biliyoruz. ELLERİM KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİM diyenlerin sayısının hiç azımsanmayacak olduğu da görülüyor. O zaman ne bekliyoruz. Özalın köprü sattırmayacağını duyduk, daha doğmadan önce 70 kişilik sınıflarda okuduğunu duyduk. Çok güldük. Ama artık gülmek için de olsa o miting alanlarına gitmeyelim. Kendisini kendisiyle baş başa bırakalım. Toplumu karamsarlığa itmeyelim.
ülkeye millete korku salarsan millette seçim öncesi sana oy vereceğini söyler korkudan ama seni seçimde ters köşeye yatırır.
haklı.anketlerde yayınlayanlarda taraflı.
haklısınız
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