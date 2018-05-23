"Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız"

Cumhur İttifakı olarak MHP ile yürütecekleri seçim faaliyetlerinin olacağına işaret eden Ünal, kampanya sürecini de Milli Mutabakat Komisyonu üzerinden karşılıklı istişarelerle sürdüreceklerini açıkladı. Ünal, "İstanbul ya da başka bir mitingimizi 'Cumhur İttifakı' mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuyu Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla değerlendireceğiz." dedi.

- "Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik"

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nın yarın saat 14.00'te yapılacağını açıklayan Ünal, şöyle devam etti:

"Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bu seçimin en büyük vaadi yeni yönetim modeli. Sistem değişikliğiyle biz 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' kararıyla birlikte, 2014'te ilk kez halkımız kendi cumhurbaşkanını seçti. Şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiyoruz. Daha esnek, daha hızlı, keskin kuvvetler ayrılığına, güçlü meclis, güçlü hükümet esasına dayalı, yargının tarafsız ve bağımsızlığının daha pekiştirildiği bir Türkiye'ye 25 Haziran'da uyanacağız. Bu süreçte biz yeni seçim beyannamemizi, yeni hükümet modelinin her alanda hangi değişiklikleri getiriyor öncelikli olarak bunu anlattık. Ama burada kıymetli olan bir şey daha var, bugün bütün dünyada konuşulan bir belirsizlik ve bütün dünyada bugün yeni bir toplum biçiminin yeni ilişki biçimlerinin üretimde ortaya çıkan yeni niteliksel değişimlerin ortaya çıkardığı önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bütün dünyanın beklediği tıpkı yüzyıl önce yeni sınıfların, yeni toplum biçimlerinin ortaya çıkması gibi şimdi önümüzdeki 10 yılda da yeni bir toplum biçimi, yeni bir dijital dönüşüm çağına giriyoruz."