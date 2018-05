İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sosyal medyadaki terör örgütü propagandası gibi provakasyonları engellemeye yönelik çalışmaların da yapılacağını belirterek, "Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bizim temel sorumluluğumuz, birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"ndaki konuşmasında, 24 Haziran'daki seçimlerde alınacak güvenlik önlemlerini istişare etmek üzere düzenlenen beşinci toplanın bir benzerinin 16 Nisan referandumu münasebetiyle de gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu seçimin yeni hükümet sisteminin ilk seçimi olacağını anımsatan Soylu, "Mevzuat itibarıyla birtakım yenilikler var. Ayrıca yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki dünyanın hemen her yerinden, uluslararası toplum tarafından da yakından takip edilen bir seçim. Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Haliyle her zamankinden daha büyük bir dikkat, daha fazla bir özen göstermek durumundayız." diye konuştu.