Seçim günü Kapadokya, yabancı turistlere kaldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - PERİBACALARIYLA ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da yerli turist, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri nedeniyle yok denecek kadar azaldı. Kapadokya'nın, Göreme, Ürgüp, Zelve Vadisi gibi önemli bölgelerinde, yerli turiste hemen hemen hiç rastlanmazken, yabancı turistler, doğa harikası yerleri gönüllerince gezdi. Türkiye için büyük önem taşıyan seçimlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Göreme'de turistik tesis işletmecisi Yasin Şenöz, bu nedenle bugün bölgede yerli turiste pek rastlanmadığını bildirdi. Şenöz, ''Türkiye geleceğini şekillendirecek önemli bir seçim yaşıyor. Bu nedenle, yerli turistler bugün bölgemize pek gelmediler. Bugün ve yarın, yani Pazartesi günü yerli turistlerin bölgeye geleceklerini düşünmüyoruz. Bu durumdan, vatandaşların seçime ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Yabancı turistler ise her zamanki gibi bölgemize gelip geziyorlar. Bu sezon, geçtiğimiz 2 yıla göre daha hareketli geçiyor ve yabancı turistler daha çok geliyorlar. Şu anda turistik tesislerimizde doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Geçtiğimiz 2 yılda gelen turistlere baktığımızda, yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı idi. Bu yıl ise yabancıların ilgi göstermesiyle bölgemize gelen yerli ve yabancı turist oranı yüzde 50'ye yüzde 50 dolayında. Seçimlerden hemen sonra bölgemize gelen hem yerli, hem de yabancı turist sayısında ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz'' dedi. Hediyelik eşya satıcısı Halil Kurnaz da seçim nedeniyle bölgeye gelen yerli turist sayısının bugün çok düştüğünü, ancak yabancı turist sayısında bir azalma olmadığını, aksine arttığını bildirdi. Kurnaz, ''Seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerden sonra bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi artışlar olacağına inanıyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak'' diye konuştu. Kapadokya bölgesine daha çok Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden turistler geldiğini belirten turizmciler, Avrupa ülkelerinden İspanya, İskoçya, İngiltere, Danimarka'dan da turistlerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

