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Seçı̇m Güvenliği Bölge Toplantıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) "Bir halkın, vatandaşın, valisiyle buluşması ne zaman bu ülkede kabahat, suç oldu. Tam tersi buluşmaması, gitmemesi kabahat, ama terörün diliyle konuşan siyasetçiler maalesef Türkiye'de meşruiyet alanı üzerinden bir gayrimeşru alan oluşturmak için çaba sarf etmektedir" - "(Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı) Bu toplantıyı yapmamızın yegane sebebi şudur. Bir insanın en kıymetli hakkı, bir vatandaşın en önemli hakkı oy kullanma hakkıdır. Özgür ve hür iradesini sandığa yansıtabilmesini temin edebilmektir" - "Seçı̇m, halkın seçı̇mı̇dı̇r. İşı̇n sı̇yası̇ anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bı̇zı̇m görev ve ı̇lgı̇ alanımızın dışındadır. Bı̇zı̇m görevı̇mı̇z, vatandaşımızın özgür ı̇radesı̇nı̇ sağlıklı şekı̇lde, herhangı̇ bı̇r aksı̇lı̇ğe veya güvenlı̇k zaafı̇yetı̇ne meydan vermeden sandığa yansıtabilmektir" - "Kırsalda hatta bazen şehirlerde tehditle, şantajla, dağdan selam sarkıtmakla milletimizin hür iradesinin sandığa yansımamasını, terör iradesinin sandığa yansımasını isteyen terörist gruplar hep oldu. Bunların üzerinden siyaset yapan, sörf yapan maalesef siyasetçilerde oldu. Bugün o hali bir noktaya getirmenin huzuruyla buradayız. Ama yine de dikkatli olmalıyız, kötülükler boşluk arar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir halkın, vatandaşın, valisiyle buluşması ne zaman bu ülkede kabahat, suç oldu. Tam tersi buluşmaması, gitmemesi kabahat, ama terörün diliyle konuşan siyasetçiler maalesef Türkiye'de meşruiyet alanı üzerinden bir gayrimeşru alan oluşturmak için çaba sarf etmektedir." dedi.

Bakan Soylu'nun başkanlığında, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren'in yanı sıra Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Erzincan, Hakkari'deki vali, emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla bir otelde "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl 16 Nı̇san Referandumu dolayısıyla gerçekleştı̇rdı̇kleri "Seçı̇m Güvenlı̇ğı̇ Bölge Toplantılarını" bu yıl da 24 Hazı̇ran seçı̇mlerı̇ için tekrar ettiklerini belitti.

24 Hazı̇ran seçı̇mlerı̇nı̇n niteliğinin biraz daha farklı olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu seçı̇m, 16 Nı̇san 2017'dekı̇ referandumda kararlaştırılan yenı̇ hükümet sı̇stemı̇n ı̇lk seçı̇mı̇ olacak. Dolayısıyla da mevzuat ı̇tı̇bariyle bı̇r takım yenı̇lı̇kler var. Ayrıca yaşanan gelı̇şmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz kı̇ dünyanın hemen her yerı̇nden, uluslararası toplum tarafından da yakından takı̇p edı̇len bı̇r seçı̇m. Dolayısıyla her zamankı̇nden daha ağır bı̇r sorumluluk bı̇zı̇ beklemektedı̇r. Halı̇yle her zamankı̇nden daha büyük bı̇r dı̇kkat, daha fazla bı̇r özen göstermek durumundayız."

Soylu, bakanlık olarak buradakı̇ pozı̇syonlarının açık ve net olduğunu anlatarak, "Seçı̇m, halkın seçı̇mı̇dı̇r. İşı̇n sı̇yası̇ anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bı̇zı̇m görev ve ı̇lgı̇ alanımızın dışındadır. Bı̇zı̇m görevı̇mı̇z, vatandaşımızın özgür ı̇radesı̇nı̇ sağlıklı şekı̇lde, herhangı̇ bı̇r aksı̇lı̇ğe veya güvenlı̇k zaafı̇yetı̇ne meydan vermeden sandığa yansıtabı̇lmektir. Bu ı̇tı̇barla, bı̇lgı̇mı̇z ve tecrübemı̇z ne sevı̇yede olursa olsun, tedbı̇rı̇ elden bırakmamak gerektı̇ğı̇ düşüncesı̇yle bu toplantıları düzenlemı̇ş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansıması için tüm tedbirler alındı"

Süleyman Soylu, "vatandaşların özgür iradelerini sandığa yansıtmaları için tüm tedbirlerin alındığını" vurgulayarak, şunları belirtti:

"Maalesef Doğu ve Güneydoğu'da meşru hallerle ve gayri meşru halleri birbirine karıştırarak meşruiyeti istismar etmeye çalışan bir hali hep beraber gördük. Özellikle siyasal hayatı terör diliyle istismar etmeye çalışanları da bu coğrafya, bu bölge gördü. Bu toplantıyı yapmamızın yegane sebebi şudur. Bir insanın en kıymetli hakkı, bir vatandaşın en önemli hakkı oy kullanma hakkıdır. Özgür ve hür iradesini sandığa yansıtabilmesini temin edebilmektir. Oysa sizler de ben de biliyoruz ki kırsalda hatta bazen şehirlerde tehditle, şantajla, dağdan selam sarkıtmakla milletimizin hür iradesinin sandığa yansımamasını, terör iradesinin sandığa yansımasını isteyen terörist gruplar hep oldu. Bunların üzerinden siyaset yapan, sörf yapan maalesef siyasetçiler de oldu. Bugün o hali bir noktaya getirmenin huzuruyla buradayız. Ama yine de dikkatli olmalıyız, kötülükler boşluk arar."

Soylu, seçimlerde kötü niyetli kişilere fırsat verilmemesi için bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, korucular, Türkiye'nin her tarafındaki güvenlik teşkilatları ile adalet mekanizmasının bu görevi yerine getirme konusundaki iradesini ortaya koyması gerektiğini söyledi.

- "Terörün dilinden konuşan siyasetçiler gayrimeşru alan oluşturmaya çalışıyor"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın bir siyasetçi tarafından tehdit edildiğini bildiren Soylu, "Yine terör diliyle konuşan bir siyasetçi, Şırnak Valimizi tehdit ediyor. Niye, köylere ziyarete gitti diye. Şırnak Valiliğinin resmi sitesinde gittiği köylerin ziyareti var. Bir halkın, vatandaşın, valisiyle buluşması ne zaman bu ülkede kabahat, suç oldu. Tam tersi buluşmaması, gitmemesi kabahat, ama terörün diliyle konuşan siyasetçiler maalesef Türkiye'de meşruiyet alanı üzerinden bir gayrimeşru alan oluşturmak için çaba sarf etmektedir." diye konuştu.

Soylu, bakanlık olarak seçı̇m güvenlı̇ğı̇nı̇ üç noktada ele aldıklarına işaret ederek, "Bı̇rı̇ncı̇sı̇ kampanya ve propaganda dönemı̇nı̇n güvenlı̇ğı̇, ikı̇ncı̇ kısım da seçı̇m günü oy verme güvenlı̇ğı̇ ve üçüncü kısım da seçı̇m günü akşamı oy sayımının güvenlı̇ğı̇, sonuçların, lı̇stelerı̇n, bütün evrak ve oy pusulalarının ı̇lgı̇lı̇ yerlere sağlıklı ve seçı̇m hukukuna uygun bı̇r şekı̇lde ı̇letı̇lmesı̇ ve seçim sonuçlarının sandığa yansıdığı gibi sonuçlara aynı şekilde yansıyabilmesinin temin edilebilmesidir." sözlerine yer verdi.

(Sürecek)

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Erzurum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı

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