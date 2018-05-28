"Seçim hazırlıklarımızı yaptık"

FRANKFURT (AA) - Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili, "Seçime ilişkin tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Sonuçlarının da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Karartı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Frankfurt Merkez Camisi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Karartı, burada yaptığı konuşmada, "Camimiz Frankfurt'un merkezindeki tek camimiz olması nedeniyle aslında bir anlamda önemli bir misyon üstleniyor, önemli bir değer bizim için." ifadesini kullandı.
24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Karartı, yurt dışı seçmen listesinde kaydı bulunan Türk vatandaşlarının 7-19 Haziran'da oy kullanabileceklerini anımsattı. Karartı, "Seçimlerin huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçmesini diliyorum. Buna ilişkin tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Sonuçlarının da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.
- Camide her gün 150 kişilik iftar yemeği veriliyor
Frankfurt Merkez Cami Dernek Başkanı Kerim Turçin de ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna işaret ederek, "İftar programında bir araya gelmekten dolayı memnunuz. Cami bünyesindeki lokantada hayırseverlerin yardımlarıyla her gün yaklaşık 150 kişiye iftar veriliyor ve bu yemek, ayrım gözetmeksizin herkese açık." dedi.
İftar programına, DİTİB Dış İlişkiler Sorumlusu Zekeriya Altuğ, Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, DİTİB Frankfurt Merkez Camisi Din Görevlisi İsmail Dağ, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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