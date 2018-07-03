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Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, 24 Haziran seçimlerinin ardından başarısızlığı gerekçe göstererek "sorumluluk bana ait" deyip istifa etti.

Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, görevinden istifa etti. Seçim sonuçlarındaki başarısızlık nedeniyle istifasını verdiğini söyleyen Çumralı, yapılan yönetim kurulu toplantısında kararını partililerine açıkladığını dile getirdi.

Çumralı, "Yönetim kurulu ile toplantı yapıp istifamı açıkladım. Tüm başarısızlık bana ait. İlçe başkanı olarak başarısız oldum. İstifa ediyorum" dedi.

7 dönemdir bu görevi sürdüren Çumralı, 12. Olağan Kongrede de rakipsiz olarak başkan seçilmişti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 5 bin 596 oy alan CHP ise bin 347 oy kaybına uğradı ve son seçimlerde 4 bin 249 oy aldı. CHP'nin oy oranı böylelikle yüzde 43'ten, yüzde 34'e düştü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Aydın Karacasu istifa cengiz çumralı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Chp hic bir zaman ikdidar olamaz
@mah6bsddn4 hüsnü kuruntun.senin sigortan o dedğin
yahu böyle adamları haber yapmayın ya Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
ulan yalnız sen deyil chp tamamen başarısız neden akşam başka sabah başka yalan talan sizde halk çok iyi biliyor size oy vermiyor vermez pkk lıkarı meclise taşıyın nah oy alrsınız 23 de barajı aşamıyacaksınız
ÇALIŞMAMIŞSIN DEMEK Kİ...
Darısı Kılıçtaroğlu na..
Kendisi çok mu başarılı olmuş bilmiyorum.
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