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"Seçim ittifakı"nı da içeren kanunun onaylanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren önemli değişiklikler hayata geçecek - Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek - Yerel seçimlerde de seçilme yaşı 18'e indirilecek - Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma" şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren önemli değişiklikler hayata geçecek.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren önemli değişiklikler yer alıyor.

Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit edecek ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek.

Kolluk güçleri, sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine değil, seçmenlerin ihbarı üzerine de sandık çevresine gelebilecek.

Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler, ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek.

Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak.

- Yerel seçimlerde de seçilme yaşı 18 oldu

Kanuna göre yerel seçimlerde de seçilme yaşı 18'e indirilecek.

Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma" şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştirildi.

Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasına yalnızca "İTTİFAK" ibaresi yazılacak.

İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak.

- Oyların geçerliliği

İttifak alanı içerisinde, "Evet" mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana; hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne; ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "Evet" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

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"Seçim ittifakı"nı da içeren kanunun onaylanması

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