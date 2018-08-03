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Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı 'Seçimleri ittifaklar değil, 2 milyon horozcu ve aileleri belirleyecek' açıklamasıyla gündeme oturan, Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı Ali Çiftel'den, Rahip Brunson krizin ardından yaptırım kararı alan ABD'ye sert tepki geldi.

“Seçimleri ittifaklar değil, 2 milyon horozcu ve aileleri belirleyecek” açıklamasıyla seçim öncesi gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı Ali Çiftel “Türkiye’nin başında iki büyük lider varken, biz değil Amerika’nın yaptırımından tüm dünyanın yaptırımından korkmayız.” açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararına tepki olarak yayınlanan videoda Çiftel,“Biz gerekirse atalarımız gibi arpayı döver, yeriz ama hiçbir zaman, asla sitem etmeyiz” dedi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ABD bu tepkiye kesin karşılık verir :)
doğruu arpayı yersin koyunsun çünkü ama yiyecek arpayıda bulamayacaksın haberin yok
arkadaş arpayı sıvı olarak almış galiba :)))
seninle bir karanlıkta karşılaşmak lazım
verme, dik dur verme...vermeyeceklerin, Kıbrıs ı verme, ülkemizde eyalet sistemine geçme, Suriye'nin bölünmesine ve devlet kurulmasına izin verme... esas bunları verme... bu papaz gösterisi ile bunları VERME.... Bize havadaki kuşu gösterip aradan bunları geçirme...bir papaz nesir ki? esas bunları yapma... VERME...
kimmiş bu cahil ve adam yerine koyup yayınlamışlar bide tüüüü sana mynet :) komik video bölümünde yayınlancakmıs yanls yere konmus :)
Bölücüsünüz insanları ayrıştırıyorsunuz bu dil doğru bir dil değil bu ülkenin gerçek sahibiymiş arkadaş baldırı çıplak serserinin teki oturduğu yerden vatan kurtarır
burnuna bi kırmızı top taksaymışın tam olacakmışın
Bu sosyal medya insanların dejarj olması için gayet iyi.kimse seni takmaz ama sen atıp tutarsın.he he he
BU çomar En Basta kaçar ona emin olun zaten kesin bahis oynatip kumar oynatiyordur bu yalakaligin baska aciklamasi yok
allahım bu ülke ne boş insanlarla dolu
bu adamın gözleri şaş kör yani bu adam kim haha şu gözlere bak haber başlığına bakarak yazıyorum bu adam daha çoçuklarını göremiyor meydanmı okuyor boş boğaz lara idam
sese bak kadın gibi
Reklamın iyisi kötüsü olmaz... Merak ediyorum derneğine 2.milyon üye kayıtlı mı da böyle konuşuyor....
Her gün başka bir deli çıkıyor,ALLAH'ım sen koru..
komedi yazık biri eğlenmek için konuşturmuş
ılk kacacaklardan bırıde bu tıpler
la adam arpayı dövüp yiyecekmiş olum arpa buğday ithal geliyo kendi tohumun yok artık dengesiz.ordan konuşuyon onların yandaşısın tabi senin arpanı veriyorlar seninde arpan kesilsinde sonra konuşcan mı bakalım tuzunuz kuru atın tutun şimdilik
abd artık yaptırım falan yapmaz horozu ÇÜ korkuttu onları
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