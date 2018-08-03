Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

“Seçimleri ittifaklar değil, 2 milyon horozcu ve aileleri belirleyecek” açıklamasıyla seçim öncesi gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı Ali Çiftel “Türkiye’nin başında iki büyük lider varken, biz değil Amerika’nın yaptırımından tüm dünyanın yaptırımından korkmayız.” açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararına tepki olarak yayınlanan videoda Çiftel,“Biz gerekirse atalarımız gibi arpayı döver, yeriz ama hiçbir zaman, asla sitem etmeyiz” dedi.

