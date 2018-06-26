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Seçim pusulasında Erdoğan'a not bıraktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Konya'da oy kullanan bir seçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir not yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasında bulunan Erdoğan fotoğrafının altına, “Size ulaşmak istiyorum C.başkanım” yazan kadın numarasını da not etti

Seçim pusulasında Erdoğan'a not bıraktı!

Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi’ndeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu’nda oy kullanan M.B. isimli kadın, pusulasının üzerine not bıraktı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre M.B., Erdoğan’ın fotoğrafının altındaki mühür alanına “Size ulaşmak istiyorum C.başkanım” notunu ve telefon numarasını yazdı.

YÜZDE 2.1 GEÇERSİZ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre de seçimde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden, 51 milyon 178 bin 630’u sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400’ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 2.1’ine denk düştü. 16 Nisan referandumunda kullanılan oyların 844 bin 386’sı geçersiz sayılmıştı.

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