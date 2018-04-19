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Seçim sonrası ATSO yönetiminden protokol ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı, Antalya protokolünü ziyaret etti.ATSO yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya İl Garnizon Komutanı Tahir Savran’a nezaket ziyaretlerinde bulundular.Ziyaretlerde ATSO’nun yeni döneme dair hedeflerini anlatan Başkan Davut Çetin, “Türkiye’de Oda ve Borsa seçimleri son derece demokratik süreçlerle yapılmaktadır.

Seçim sonrası ATSO yönetiminden protokol ziyaretleri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı, Antalya protokolünü ziyaret etti.
ATSO yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya İl Garnizon Komutanı Tahir Savran’a nezaket ziyaretlerinde bulundular.
Ziyaretlerde ATSO’nun yeni döneme dair hedeflerini anlatan Başkan Davut Çetin, “Türkiye’de Oda ve Borsa seçimleri son derece demokratik süreçlerle yapılmaktadır. ATSO’da da bu süreç bir demokrasi şenliği havasında gerçekleşti. ATSO, 136 yıllık tarihi ve 40 bini aşkın üyesi ile kentimizin en güçlü kurumlarından birisi. Ben ve arkadaşlarım üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bizlere gösterilen teveccühün gereğini yapmak için var gücümüzle çalışacağız, kentimizin tüm kurumlarıyla el ele Antalya’nın çıtasını daha yukarılara taşıyacağız.” şeklinde konuştu.
Vali Münir Karaloğlu, Başkan Menderes Türel ve Garnizon Komutanı Tahir Savran, ATSO’nun yeni Yönetimine ve Meclis Divanı’na görevlerinde başarı dilediler.

Seçim sonrası ATSO yönetiminden protokol ziyaretleri

Seçim sonrası ATSO yönetiminden protokol ziyaretleri

Seçim sonrası ATSO yönetiminden protokol ziyaretleri

Seçim sonrası ATSO yönetiminden protokol ziyaretleri

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