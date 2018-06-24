HABER

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir köşesinde vatandaşlar akın akın sandıklara gidiyor ve oy kullanıyorlar. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabını merak ederken, henüz oy kullanmayanlar da sandıklar saat kaçta kapanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte 24 Haziran seçimleri ile ilgili detaylar...

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Türkiye'nin okullarında bugün seçim heyecanı yaşıyor. Oy verme ehliyetine sahip vatandaşlar bugün sandık başına giderek demokratik hakları kapsamında oy kullanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve meclis için 2 ayrı oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merak ediyorlar. Oyunu kullananlar seçim sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe giriyor. Peki sandıklar ne zaman kapanacak ve seçim sonuçları saat kaçta gelmeye başlayacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

YSK yani Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre bugün oy kullanma süreci saat 17.00'a kadar sürecek. 17.00'da sandıkların kapanması ile oyların sayım aşamasına geçilecek.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sandıkların kapanması ve oy sayma sürecine başlanmasından sonra vatandaşların gözü kulağı seçim sonuçları açıklamasında olacak. Seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı saat 21.00'de bitecek. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yayın yasağının daha önce kalkması ve sonuçların 18.00 - 20.00 arasında yayımlanmasına başlanılması bekleniyor.. Oy oranlarının açıklanmasına dair yayın yasağı kalktığında canlı seçim sonuçlarını Mynet'in seçim sayfasından takip edilirsiniz.

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları2018 CUMHURBAŞKANLIĞI ve MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

YSK BAŞKANINDAN SEÇİM SONUCU AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili her türlü çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu, oyları saymak değil" dedi. Güven, ayrıca seçim sonuçlarını saat 24:00'ten önce açıklamak istediklerini belirtti.

2. TUR NE ZAMAN?

24 Haziran'da kullanılan oylar sonrası Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre hiçbir aday %50 oy oranını geçemezse 2. tur seçim yapılacak. 2. tur seçime, ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilecek. İlk tura ait YSK'nın açıkladığı sonuçlara itiraz süresinden sonra 2. tur oylaması gümrük kapılarında ve yurt dışında 30 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Ülke içindeyse 8 Temmuz Pazar günü Kırşehir ilinde ve ülke genelinde vatandaşlar yeniden sandık başına gidip 2 Cumhurbaşkanlığı adayından birine oy verecekler. Bu seçimin sonuçlarını da Mynet'in canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebileceksiniz.


PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Antalya'da seçmen sandık başına gitti (2)Antalya'da seçmen sandık başına gitti (2)
TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandıTBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları 24 haziran seçimleri canlı seçim sonuçları sandıklar ne zaman kapanacak seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Okuyucu Yorumları 3 yorum
gerek yok sonuç herzamanki gibi belli...
Baas partisinin seçim den sorumlu uşağı.Baas partisi deyip başkalarını suçlayan ve sonunda onlardan örnek başkanlık sistemi kurmaya çalışana ne denir?
YSK Başkanı ben oyumu kullandım Milletvekili pusulasını biraz küçük yatırsaydında fazla katlanmadan zarfa sığsaydı üsten ve yandan 1 cm gibi kısa Başkan adaylarınınki güzel ölçülerde sizin göreviniz kontrol bunudamı kontrol etmek zarf ile denemek aklınıza gelmedi inşallah halkın oyu sağlıklı bir şekilde zaptırap altında sayılır ve kayıtlara geçer diye düşünüyorum
Diğer Haberler
Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.