Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Türkiye'nin okullarında bugün seçim heyecanı yaşıyor. Oy verme ehliyetine sahip vatandaşlar bugün sandık başına giderek demokratik hakları kapsamında oy kullanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve meclis için 2 ayrı oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merak ediyorlar. Oyunu kullananlar seçim sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe giriyor. Peki sandıklar ne zaman kapanacak ve seçim sonuçları saat kaçta gelmeye başlayacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

YSK yani Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre bugün oy kullanma süreci saat 17.00'a kadar sürecek. 17.00'da sandıkların kapanması ile oyların sayım aşamasına geçilecek.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sandıkların kapanması ve oy sayma sürecine başlanmasından sonra vatandaşların gözü kulağı seçim sonuçları açıklamasında olacak. Seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı saat 21.00'de bitecek. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yayın yasağının daha önce kalkması ve sonuçların 18.00 - 20.00 arasında yayımlanmasına başlanılması bekleniyor.. Oy oranlarının açıklanmasına dair yayın yasağı kalktığında canlı seçim sonuçlarını Mynet'in seçim sayfasından takip edilirsiniz.