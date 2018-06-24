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Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Seçim sonuçlarını takip eden vatandaşlar hangi anket şirketinin en yakın sonuçları tahmin ettiğini merak ediyor. İşte 2018 seçim sonuçları ile seçim anketleri karşılaştırması...

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de milyonlarca kişi televizyonlardan, internet sitelerinden canlı seçim sonuçlarını takip ediyorlar. Açılan sandık oranı %100'e yaklaştıkça hangi anket şirketlerinin en iyi seçim tahminin bulunduğu merak ediliyor. İşte seçim öncesi anket firmalarının seçim tahminleri...

ANKET SONUÇLARI

ORC ARAŞTIRMA: Recep Tayyip Erdoğan 52,7 - Muharrem İnce 29,2 - Meral Akşener 8,6 - Selahattin Demirtaş %8,4 .

Cumhur ittifakı yüzde 54,7 millet ittifakı %32,8. Ak Parti 44,2 - CHP 24,5 – HDP 11,9 - İyi Parti 7,4

PİAR ARAŞTIRMA: Recep Tayyip Erdoğan 42,5 - Muharrem İnce 27,1 - Meral Akşener 16,7 - Selahattin Demirtaş %11,0 .

SONAR: Recep Tayyip Erdoğan 47 - Muharrem İnce 33 - Meral Akşener 8,6

Gezici: Recep Tayyip Erdoğan 48,2 - Muharrem İnce 29,1 - Meral Akşener 11,4 - Selahattin Demirtaş %10.

KONDA: Recep Tayyip Erdoğan 51,p - Muharrem İnce 28 - Meral Akşener 10,2 - Selahattin Demirtaş %9

GENAR: Recep Tayyip Erdoğan 51 - Muharrem İnce 33,2

AKAM: Recep Tayyip Erdoğan 44,5 - Muharrem İnce 28,3 - Meral Akşener 13,5 - Selahattin Demirtaş %11,5.

24 HAZİRAN SEÇİM SONNUÇLARI

Anket sonuçlarını Mynet'in seçim sayfasında yer alan detaylı seçim sonuçları ve oy oranları ile karşılaştırabilirsiniz.

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları
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